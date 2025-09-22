Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маттеус: Кейн никогда не был лучше, он должен завершить карьеру в «Баварии»

Маттеус: Кейн никогда не был лучше, он должен завершить карьеру в «Баварии»
Комментарии

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус высказался о 32-летнем английском нападающем «Баварии» Гарри Кейне.

«Он никогда не был лучше, и здесь он стал оказывать ещё большее влияние. Я не думаю, что рекорд Ширера в английской Премьер-лиге является для него мотивацией. Он сделал своё дело в АПЛ и поэтому должен завершить карьеру в «Баварии». Если он хочет заработать немного денег после этого, он может переехать в Саудовскую Аравию. Но я думаю, что у Кейна ещё впереди несколько хороших лет на самом высоком уровне», — приводит слова Матеуса Bayern & Germany.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Гарри Кейн: могу ли я забить 50-60 голов за сезон? Не ставлю никаких рамок для себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android