Маттеус: Кейн никогда не был лучше, он должен завершить карьеру в «Баварии»

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус высказался о 32-летнем английском нападающем «Баварии» Гарри Кейне.

«Он никогда не был лучше, и здесь он стал оказывать ещё большее влияние. Я не думаю, что рекорд Ширера в английской Премьер-лиге является для него мотивацией. Он сделал своё дело в АПЛ и поэтому должен завершить карьеру в «Баварии». Если он хочет заработать немного денег после этого, он может переехать в Саудовскую Аравию. Но я думаю, что у Кейна ещё впереди несколько хороших лет на самом высоком уровне», — приводит слова Матеуса Bayern & Germany.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.