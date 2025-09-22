Кучаев ответил, считает ли он себя ментальным лидером «Ростова»

Футболист «Ростова» Константин Кучаев высказался о своём положении в южной команде. Ранее спортивный директор клуба Алексей Рыскин назвал Кучаева ментальным лидером. Игрок выступает за ростовчан с 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей и один гол.

— Ты считаешь себя ментальным лидером «Ростова»?

— Я стараюсь помочь, насколько могу. Я уже достаточно зрелый игрок, который в «Ростове» очень вырос ментально и перестал быть мальчиком. Не считаю, что это мой пик, буду стараться прибавлять. Отрезок получился более удачный, чем в ЦСКА в последние годы.

— Как ты был назначен капитаном?

— Это решение тренера и руководства, как я понял. Тренер спросил о том, готов ли я. Я ответил, что как будто бы да. Так и получилось, что я стал капитаном, — цитирует Кучаева «РБ Спорт».