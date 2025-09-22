В РФС сообщили, что встреча Дегтярёва с футбольными клубами пройдёт в ближайшее время

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярёва с футбольными клубами и РФС пройдёт в ближайшее время. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Расширенная встреча будет в ближайшее время, с клубами в том числе. Михаил Владимирович [Дегтярёв] говорил, что в течение ближайших двух-трёх недель в зависимости от мероприятий и встреч он определит дату», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).