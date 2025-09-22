Скидки
Сборная России огласила расширенную заявку на матчи с Ираном и Боливией

Пресс-служба сборной России огласила расширенную заявку на октябрьскую международную паузу, в рамках которой команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Боливией. В список вошли 42 футболиста.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники: Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба – «Балтика», Калининград).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив», Москва), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).

Нападающие: Иван Сергеев («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).

