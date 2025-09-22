Сёмин посоветовал «Спартаку», как поступить со Станковичем

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин посоветовал «Спартаку», как поступить с главным тренером Деяном Станковичем. Он призвал красно-белых помочь сербскому специалисту наладить ситуацию в команде. Сёмин подчеркнул, что руководство «Спартака» должно было видеть и оценивать все плюсы и минусы Станковича ещё до его назначения.

«Сегодня «Спартак» такой же, каким был и раньше: команда на пятом месте, впереди есть клубы посильнее. Вот и всё. Чтобы Станкович играл в настоящий спартаковский футбол — нужно снова возвращать Романцева. Тогда хотя бы начнут играть. Олег Иванович будет сидеть на скамейке — и результат уже будет не хуже!

У Станковича за спиной много завоёванных трофеев, серьёзная работа. Может быть, ему просто не хватает времени. В «Спартаке» же всем нужно посмотреть на себя. Сейчас всё валят на одного Станковича. Но ведь именно вы его брали: знали о его заслугах, видели его эмоциональность, понимали, как он тактически работает в других командах. Возьмите ответственность на себя — и окажите ему помощь», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».