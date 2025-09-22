Представитель Захаряна: Арсен с удовольствием поедет в сборную России, он соскучился

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на включение своего клиента в расширенную заявку на октябрьскую международную паузу, в рамках которой команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Боливией. В список вошли 42 футболиста.

«Очень рад видеть Захаряна в расширенном списке сборной России и надеюсь, что он окажется и в окончательном. Для Арсена, как и для каждого футболиста, вызов в сборную значит многое. Он соскучился по партнёрам, команде и с удовольствием поедет.

В физическом плане Арсен точно готов ехать в сборную, даже не сомневайтесь. Я бы скорее сказал о том, что это большой плюс для него в эмоциональном плане: друзья, новые эмоции. Это точно пойдёт на пользу Арсену», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.