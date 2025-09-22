Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Он молодец». Михаил Боярский назвал лучшего игрока «Зенита» на сегодняшний день

«Он молодец». Михаил Боярский назвал лучшего игрока «Зенита» на сегодняшний день
Советский и российский актёр театра, кино, телевидения, певец и музыкант Михаил Боярский высказался об игре футболиста «Зенита» Максима Глушенкова в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0). Боярский — болельщик сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Понравился автор первого гола Максим Глушенков, он молодец. Даже учитывая, что его один гол не засчитали, но то, что он творит на поле… Сейчас он лучший игрок у «Зенита», с большой отдачей играли и Вендел, и остальные. Все ребята принесли команде немало пользы», — приводит слова Боярского ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17). «Зенит» — четвёртый (16).

