«Этот вечер разделил жизнь на до и после». Орзул — про поцелуй с Дзюбой

Журналистка Мария Орзул рассказала о поцелуе с экс-форвардом сборной России Артёмом Дзюбой и последовавшей за ним травлей. История произошла в 2015 году, когда журналисты опубликовали видео с участием Орзул и Дзюбы из автомобиля футболиста.

– Ты же была замужем?

– Да.

– И эта история с Дзюбой сильно тебя подкосила? Я понимаю, что это разрушило твои прежние отношения. Если отмотать назад, ты бы поехала на ту встречу с Дзюбой?

– Ну, конечно, нет! Это не было ни свидание, ничего. Мы просто общались. Я сначала в солярий заехала, а потом в спортивном костюме попёрлась просто посидеть, поболтать. Но случилось то, что случилось. Конечно, этот вечер разделил мою жизнь на до и после. Потому что то, что потом я переживала и с чем я сталкивалась – это очень тяжёлая история для меня была.

– Это была сильная травля?

– Это была очень сильная травля. Я максимально пыталась сделать вид, что меня это не задевает, однако меня это сломало очень сильно, – поделилась Орзул в выпуске на YouTube-канале FONBET.