Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Этот вечер разделил жизнь на до и после». Орзул — про поцелуй с Дзюбой

«Этот вечер разделил жизнь на до и после». Орзул — про поцелуй с Дзюбой
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Мария Орзул рассказала о поцелуе с экс-форвардом сборной России Артёмом Дзюбой и последовавшей за ним травлей. История произошла в 2015 году, когда журналисты опубликовали видео с участием Орзул и Дзюбы из автомобиля футболиста.

– Ты же была замужем?
– Да.

– И эта история с Дзюбой сильно тебя подкосила? Я понимаю, что это разрушило твои прежние отношения. Если отмотать назад, ты бы поехала на ту встречу с Дзюбой?
– Ну, конечно, нет! Это не было ни свидание, ничего. Мы просто общались. Я сначала в солярий заехала, а потом в спортивном костюме попёрлась просто посидеть, поболтать. Но случилось то, что случилось. Конечно, этот вечер разделил мою жизнь на до и после. Потому что то, что потом я переживала и с чем я сталкивалась – это очень тяжёлая история для меня была.

– Это была сильная травля?
– Это была очень сильная травля. Я максимально пыталась сделать вид, что меня это не задевает, однако меня это сломало очень сильно, – поделилась Орзул в выпуске на YouTube-канале FONBET.

Материалы по теме
Дзюбу услышали? В сентябре «Акрон» изменится до неузнаваемости
Дзюбу услышали? В сентябре «Акрон» изменится до неузнаваемости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android