«Золотой мяч» — 2025: онлайн-трансляция церемонии начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 22 сентября, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре «Шатле». Начало мероприятия — в 22:00 мск.

В России церемонию вручения «Золотого мяча» эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Стоит отметить, что, по данным СМИ и экспертов, главными претендентами на получение этой награды являются Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона») и Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»). Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» также вошли в этот список.