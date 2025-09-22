Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин объяснил включение Захаряна в расширенную заявку сборной на октябрьские матчи

Карпин объяснил включение Захаряна в расширенную заявку сборной на октябрьские матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о включении в расширенную заявку национальной команды полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Сборная сыграет с Ираном и Боливией 10 и 14 октября соответственно.

– Обращает на себя внимание присутствие в расширенном списке Арсена Захаряна. Всерьёз на него рассчитываете или это способ его поддержать после череды травм?
– После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определённый дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна, – приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Российский хавбек после восстановления от травмы дважды подряд появлялся на поле в матчах Ла Лиги. Захарян выходил со скамейки запасных на 66-й минуте в обеих встречах.

