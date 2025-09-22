Игроки «Рубина» выбрали будущего обладателя «Золотого мяча»

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала видео с опросом футболистов команды по поводу будущего обладателя «Золотого мяча» 2025 года. Церемония вручения главной индивидуальной награды в футболе состоится сегодня, 22 сентября. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:00 мск.

Главным претендентом на награду, по мнению футболистов «Рубина», является форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Такое мнение среди прочих высказал и лучший бомбардир казанцев Мирлинд Даку.

«Золотой мяч» ежегодно вручается журналом France Football лучшему футболисту прошедшего сезона. В числе претендентов на награду, помимо Дембеле, присутствуют вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и форвард «Реала» Килиан Мбаппе.