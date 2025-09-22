«Марсель» — «ПСЖ»: текстовая трансляция матча 5-го тура Лиги 1 начнётся в 21:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Марсель» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Встреча должна была состояться вчера, 21 сентября. Но из-за погодных условий матч был перенесён.

В минувшем туре провансальцы разгромили «Лорьян» со счётом 4:0, а парижская команда выиграла у «Ланса» со счётом 2:0.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне. Второе место занял «Марсель», заработав 65 очков. Тройку лидеров замкнул «Монако» (61).