Главная Футбол Новости

ЦСКА — Балтика: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ, 18 сентября

«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Стартовые составы команд:

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттийят-аллах, Стоич, Волков, Кравцов, Васильев, Ежов, Зиньковский, Фёдоров, Крамарич.

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Лукин, Ди Лусиано, Мойзес, Кисляк, Бандикян, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

После восьми проведённых матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» — 16-й, у южан только одно очко. Лидирует «Краснодар» (19), второе место занимает калининградская «Балтика» (17). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (17).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
