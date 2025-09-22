«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттийят-аллах, Стоич, Волков, Кравцов, Васильев, Ежов, Зиньковский, Фёдоров, Крамарич.

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Лукин, Ди Лусиано, Мойзес, Кисляк, Бандикян, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

После восьми проведённых матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» — 16-й, у южан только одно очко. Лидирует «Краснодар» (19), второе место занимает калининградская «Балтика» (17). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (17).