Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Тренер сборной России Кафанов высказался о наличии шести вратарей в заявке команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал наличие шести вратарей в расширенной заявке команды на октябрьский сбор.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Виталий Витальевич, обращает на себя внимание большое количество вратарей в расширенном составе. Почему приняли решение включить сразу шесть голкиперов?
– После возобновления чемпионата прошло всего два тура, поэтому расширенный список вратарей такой большой. В итоговый состав на сбор попадут четверо голкиперов. Окончательный выбор будет сделан после 10-го тура РПЛ. Возможно, поступим как на прошлом сборе: на первый матч останутся четыре игрока, а перед второй игрой – трое. Решение будет зависеть от того, как вратари покажут себя в тренировочном процессе и в каком психологическом состоянии они будут находиться. Если выпадет такая возможность, то тренерский штаб даст сыграть всем четырём голкиперам, — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, в заявку сборной России включены Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Евгений Ставер («Рубин», Казань) и Максим Бориско («Балтика», Калининград).

