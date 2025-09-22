Тренер сборной России Кафанов высказался о наличии шести вратарей в заявке команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал наличие шести вратарей в расширенной заявке команды на октябрьский сбор.

– Виталий Витальевич, обращает на себя внимание большое количество вратарей в расширенном составе. Почему приняли решение включить сразу шесть голкиперов?

– После возобновления чемпионата прошло всего два тура, поэтому расширенный список вратарей такой большой. В итоговый состав на сбор попадут четверо голкиперов. Окончательный выбор будет сделан после 10-го тура РПЛ. Возможно, поступим как на прошлом сборе: на первый матч останутся четыре игрока, а перед второй игрой – трое. Решение будет зависеть от того, как вратари покажут себя в тренировочном процессе и в каком психологическом состоянии они будут находиться. Если выпадет такая возможность, то тренерский штаб даст сыграть всем четырём голкиперам, — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, в заявку сборной России включены Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Евгений Ставер («Рубин», Казань) и Максим Бориско («Балтика», Калининград).