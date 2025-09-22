Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Балтики» Саусь отреагировал на первое включение в состав сборной России

Полузащитник «Балтики» Саусь отреагировал на первое включение в состав сборной России
Комментарии

Игрок калининградской «Балтики» Владислав Саусь высказался о попадании в расширенную заявку сборной России на матчи, которые пройдут в октябрьскую международную паузу. Команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Боливией. В список вошли 42 футболиста.

«Честно — было неожиданно. Всё-таки на первый сбор сезона не вызвали, хотя показывал неплохую игру, заработал несколько очков по «гол+пас», а команда не проигрывала. Я это в голове не держал, но, если бы вызвали тогда, это было бы не так неожиданно, как сейчас. Уже несколько знакомых поздравили меня. Очень приятно попасть в расширенный список сборной. Надеюсь, своей игрой докажу и попаду в итоговый», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Сборная России огласила расширенную заявку на матчи с Ираном и Боливией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android