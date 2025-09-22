Полузащитник «Балтики» Саусь отреагировал на первое включение в состав сборной России

Игрок калининградской «Балтики» Владислав Саусь высказался о попадании в расширенную заявку сборной России на матчи, которые пройдут в октябрьскую международную паузу. Команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Боливией. В список вошли 42 футболиста.

«Честно — было неожиданно. Всё-таки на первый сбор сезона не вызвали, хотя показывал неплохую игру, заработал несколько очков по «гол+пас», а команда не проигрывала. Я это в голове не держал, но, если бы вызвали тогда, это было бы не так неожиданно, как сейчас. Уже несколько знакомых поздравили меня. Очень приятно попасть в расширенный список сборной. Надеюсь, своей игрой докажу и попаду в итоговый», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.