Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Аморим заинтересован в переходе игрока «Интера» в «МЮ» в зимнее трансферное окно

Аморим заинтересован в переходе игрока «Интера» в «МЮ» в зимнее трансферное окно
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет подписать защитника «Интера» Федерико Димарко в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает il Napolista.

По информации итальянского издания, наставник «красных дьяволов» высоко оценивает способности фулбека чёрно-синих, выделяя техничность и поставленный удар. Помимо этого, у Димарко есть опыт игры в схеме с тремя центральными защитниками, которую использует португальский тренер.

Контракт итальянского защитника истекает в 2027 году. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 50 млн. В минувшем сезоне игрок забил четыре гола и отдал восемь результативных передач во всех турнирах за миланский клуб.

