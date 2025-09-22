Тренер сборной России Кафанов высказался о выборе вратарей на октябрьские матчи

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор вратарей в расширенной заявке национальной команды на октябрьский сбор.

– Максим Бориско в своё время выступал за юношескую и молодёжную сборные России, а сейчас впервые может быть включён в заявку национальной команды на УТС.

– Это первый сезон Максима в роли основного вратаря своего клуба в Премьер-Лиге, но он с 1-го тура демонстрирует зрелую, надёжную игру. И то, что «Балтика» сейчас находится в числе лидеров РПЛ – это хорошая игра Максима в том числе.

– Что скажете о Матвее Сафонове, Александре Максименко и Станиславе Агкацеве, которые регулярно попадают в финальный состав сборной?

– Если говорить о вратарях, то по этим троим футболистам не было никаких сомнений. На сегодняшний день это основная вратарская обойма сборной России.

– Денис Адамов и Евгений Ставер пока не успели дебютировать за сборную России, но второй сбор подряд претендуют на это. Стабильная игра за свои клубы – то, что определяет выбор в их пользу?

– И Денис, и Женя – хорошие вратари. Они показывают качественную игру в чемпионате. Денис в каждом из этих двух матчей чемпионата спасал команду в ключевых моментах и сохранил ворота в неприкосновенности. Женя играл без ошибок, — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.