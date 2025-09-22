Директор академии «Динамо» отреагировал на вызов Арсена Захаряна в сборную России

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов прокомментировал включение воспитанника бело-голубых Арсена Захаряна в расширенный список сборной России на октябрьские товарищеские матчи. В пятницу, 10 октября, сборная России сыграет с Ираном. Во вторник, 14 октября — с Боливией.

«Любой вызов в сборную, где и сколько бы футболист ни играл, придаёт ему импульс, энергию и оптимизм. Для Арсена это почётно. Тем более что из-за травм далеко не все могли видеть его игру в последнее время. А сейчас и болельщики «Динамо», и все футбольные зрители смогут посмотреть на Захаряна. И это, конечно, тоже очень хорошо для него», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне на счету Арсена Захаряна два матча в испанской Ла Лиге в составе клуба «Реал Сосьедад». Бо́льшую часть минувшего сезона россиянин пропустил из-за травм.