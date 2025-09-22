Мадридский «Реал» готов продать Винисиуса в зимнее трансферное окно — Sport.es

Мадридский «Реал» может продать вингера команды Винисиуса Жуниора в зимнее трансферное окно. Контракт игрока истекает летом 2027 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство испанского клуба недовольно сложными переговорами о продлении трудового соглашения с бразильцем. Как ранее сообщалось в СМИ, фланговый нападающий хочет повышение заработной платы до уровня форварда «сливочных» Килиана Мбаппе. Руководители команды опасаются, что подписание нового контракта на условиях футболиста может стать опасным прецедентом, поэтому готовы продать игрока в январе 2026 года, если Винисиус запросит трансфер.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.