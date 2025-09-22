«Легенды России» стали победителями Кубка Легенд — 2025

20 и 21 сентября в Москве прошёл 17-й Кубок Легенд имени Константина Еременко. В финале хозяева турнира не оставили шансов «Легендам Европы» (8:4) и стали победителями турнира в 15-й раз.

Фото: Пресс-служба Кубка Легенд

Полные итоги турнира:

Матч за пятое место

«Легенды Турции» – «Легенды Сербии» – 7:10 (2:6)

Дебютанты турнира «Легенды Сербии», ведомые своим капитаном Зораном Тошичем, не дали усомниться в своём превосходстве. Экс-полузащитник ЦСКА, дебютировавший на Кубке Легенд, забил шесть (!) мячей (один – с пенальти) и довел личный снайперский счёт до 10 голов. У «Легенд Турции» хет-трик сделал Хурмаджи.

Матч за третье место

Сборная мира – «Легенды Азии» – 10:7 (5:4)

Матч закончился с самым популярным счётом второго игрового дня. Только в этой встрече дебютанты турнира оказали серьёзное сопротивление Сборной мира, победительнице Кубка Легенд – 2020. В первом тайме «Легенды Азии» вышли вперёд – 3:1. Успех им не позволил развить капитан Сборной мира Карагунис. Он семь раз поразил ворота Бекбаева, лучшего голкипера Кубка Легенд – 2023, и возглавил бомбардирскую гону турнира.

Финал

Легенды Европы – Легенды России – 4:8 (0:5).

Голы: Асиш (2), Оаро, Манише – Погребняк (4), Самедов (2), Титов, Головской.

На групповом этапе голы у хозяев турнира забивали четыре игрока – Погребняк, Глушаков, Игнашевич и Титов. В финале их порыв поддержали Самедов (дубль) и Головской.

Травма помешала выйти на поле Аленичеву, штатному капитану команды. Его обязанности с честью исполнил Титов, эффектно поразивший ворота Гильерме с острого угла. А почин в матче сделал Самедов, забивший первые два мяча.

Только на 28-й минуте, уступая 0:6, «Легенды Европы» размочили счёт после того, как вратарь хозяев Филимонов решил помочь атаке и вышел чуть ли не к центру поля. При счёте 1:7 его заменил Гончаров. К слову, оба российских вратаря отмечались голами на Кубке Легенд.

Вскоре Погребняк забил свой четвёртый мяч в финале, а «Легенды Европы» ответили тремя голами подряд и подсластили пилюлю поражения.

Лауреаты Кубка Легенд – 2025

Вратарь – Александр Филимонов («Легенды России»)

MVP финала – Павел Погребняк («Легенды России»)

MVP турнира – Зоран Тошич («Легенды Сербии»)

Лучший бомбардир – Георгиос Карагунис (сборная мира, 11 голов)

Лучшие игроки команд-призёров – Погребняк, Флоран Синама-Понголь («Легенды Европы»), Карагунис.