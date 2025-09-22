Скидки
Бывший вратарь «Интера» выступил против переименования награды имени Льва Яшина

Бывший голкипер итальянского «Интера» и сборной Франции Себастьян Фрей высказался против переименования приза лучшему вратарю сезона. Сейчас награда носит имя бывшего вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина.

— Слышали, что награду лучшему вратарю имени Льва Яшина хотят переименовать?
— Это неправильно! Яшин — единственный вратарь в истории футбола, который выигрывал «Золотой мяч». Он лучший из лучших, он икона для многих поколений вратарей. Эта награда должна носить имя только Льва Яшина! И никого другого. Иначе не может быть, — приводит слова Фрея Legalbet.

Лев Яшин стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе в 1963 году. Ни до, ни после вратари не становились обладателями «Золотого мяча». Ранее с инициативой о переименовании приза лучшему вратарю сезона выступили в исполкоме УЕФА.

