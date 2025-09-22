Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Делегация «Барселоны» прибыла в Париж на церемонию «Золотого мяча»

Игроки и руководство «Барселоны» прилетели в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». В итоговый список награды от France Football попали четыре игрока сине-гранатовых. Объявление победителя произойдёт сегодня, 22 сентября, в парижском театре «Шатле». Начало мероприятия — в 22:00 мск.

В номинанты на получение трофея включены нападающий Роберт Левандовски, полузащитник Педри, а также вингеры Ламин Ямаль и Рафинья. Помимо этого, фланговый нападающий сборной Испании является главным претендентом на Трофей имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Среди кандидатов на этот приз есть защитник каталонцев Пау Кубарси.

Главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик поборется за Трофей имени Круиффа. Он вручается лучшему тренеру года в мире.

