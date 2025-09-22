Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Аль-Хиляля» Милинкович-Савич может вернуться в Серию А — Tuttosport

Комментарии

Полузащитник саудовского клуба «Аль-Хиляль» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttosport.

Срок нынешнего трудового договора футболиста с командой рассчитан до лета 2026 года, туринцы следят за ситуацией. «Бьянконери» видят в сербе потенциальное усиление линии полузащиты, одним из главных преимуществ игрока клуб считает его опыт. Сам Милинкович-Савич после трёх лет в Саудовской Аравии хотел бы вернуться в европейский футбол. Данный переход может состояться зимой, но, вероятнее всего, «Ювентус» попытается подписать игрока в качестве свободного агента, в таком случае он присоединится к коллективу следующим летом.

