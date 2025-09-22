Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Ростов» больше суток добирается домой после матча с «Балтикой» в Калининграде — источник

Комментарии

Путь «Ростова» домой после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:0) займёт больше суток. Об этом сообщает издание «РБ Спорт». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

По данным источника, после выездного матча команда отправилась в Волгоград. Там самолёту не дали разрешение для посадки, поэтому он улетел в Саратов. Оттуда команда и отправится в Ростов-на-Дону. Суммарно дорога займёт больше суток. Прибытие команды ожидается поздним вечером 22 сентября.

Напомним, аэропорт Ростова-на-Дону не функционирует с февраля 2022 года.

