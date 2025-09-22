Дембеле прибудет на церемонию «Золотого мяча» в костюме от любимого бренда Ди Каприо

Крайний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле в своём аккаунте в социальных сетях показал костюм, в котором он явится на церемонию вручения «Золотого мяча». Футболист прибудет на торжественное мероприятие в парижский театр Шатле в сшитом на заказ смокинге от Zegna — любимом бренде Леонардо Ди Каприо, Хавьера Бардема и Мадса Миккельсена. Церемония начнётся в 22:00 мск.

Усман Дембеле в смокинге от zegna Фото: zegna.com

Футболист пропускает матч 5-го тура французской Лиги 1 между парижским клубом и «Марселем» из-за повреждения. Встреча пройдёт в одно время с вручением награды от France Football.

Стоит отметить, что француз является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча» наряду с Рафиньей и Ламином Ямалем (оба — «Барселона»). Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» также вошли в этот список.