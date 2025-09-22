Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд занял 26-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Эрлинг Холанд занял 26-е место в голосовании за «Золотой мяч»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял 26-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года. Об этом объявили на странице ежегодной премии в социальных сетях.

Места с 26-го по 30-е:

26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

27. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);

29. Флориан Вирц («Ливерпуль», сборная Германии);

30. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).

Фото: Страница «Золотого мяча» в социальных сетях

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года состоится сегодня, 22 сентября, в парижском театре «Шатле». Начало мероприятия — в 22:00 мск. В прошлом году эту награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Материалы по теме
Главное из истории «Золотого мяча». Приз однажды украли, а ещё у него есть забытая версия
Главное из истории «Золотого мяча». Приз однажды украли, а ещё у него есть забытая версия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android