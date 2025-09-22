Экс-тренер Сауся: Влад — хороший претендент, чтобы в будущем стать лидером сборной России

Иван Бережной, экс-тренер Владислава Сауся в «Мастер-Сатурне», прокомментировал включение игрока калининградской «Балтики» в расширенную заявку сборной России на октябрьские матчи с Ираном и Боливией.

«Всегда приятно, когда я вижу в составе больших клубов и сборной ребят, с которыми мне удалось поработать, передать частичку своих знаний и умений. То же относится к Максиму Глушенкову, Ромке Зобнину. Приятно удивил Егор Голенков, дорос до РПЛ.

Влад заслужил вызов в сборную. Есть не только газетные отзывы, но и видно его отношение к игре, прогресс. Отмечу саму игру, скорость, которую он выдерживает. Почему бы не попробовать в сборной? Сейчас время позволяет проверить ребят, на которых хорошие отзывы и которые могут стать будущим сборной. Команда будет омолаживаться. Среди молодых Влад хороший претендент, чтобы в будущем стать лидером сборной России и тянуть ещё более молодых ребят», — сказал Бережной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.