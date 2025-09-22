Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Сауся: Влад — хороший претендент, чтобы в будущем стать лидером сборной России

Экс-тренер Сауся: Влад — хороший претендент, чтобы в будущем стать лидером сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Иван Бережной, экс-тренер Владислава Сауся в «Мастер-Сатурне», прокомментировал включение игрока калининградской «Балтики» в расширенную заявку сборной России на октябрьские матчи с Ираном и Боливией.

«Всегда приятно, когда я вижу в составе больших клубов и сборной ребят, с которыми мне удалось поработать, передать частичку своих знаний и умений. То же относится к Максиму Глушенкову, Ромке Зобнину. Приятно удивил Егор Голенков, дорос до РПЛ.

Влад заслужил вызов в сборную. Есть не только газетные отзывы, но и видно его отношение к игре, прогресс. Отмечу саму игру, скорость, которую он выдерживает. Почему бы не попробовать в сборной? Сейчас время позволяет проверить ребят, на которых хорошие отзывы и которые могут стать будущим сборной. Команда будет омолаживаться. Среди молодых Влад хороший претендент, чтобы в будущем стать лидером сборной России и тянуть ещё более молодых ребят», — сказал Бережной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сборная России огласила расширенную заявку на матчи с Ираном и Боливией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android