Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» — ЦСКА: Антон Зиньковский открыл счёт на 39-й минуте

«Сочи» — ЦСКА: Антон Зиньковский открыл счёт на 39-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Перерыв
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'    

На 39-й минуте вингер хозяев поля Антон Зиньковский открыл счёт ударом с угла штрафной площади.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После восьми проведённых матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на 16-й строчке, у южан только одно очко. Лидирует «Краснодар» (19), второе место занимает калининградская «Балтика» (17). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (17).

Материалы по теме
ЦСКА «горит» в матче с худшей командой РПЛ! Зиньковский классно попал в дальний угол. LIVE
Live
ЦСКА «горит» в матче с худшей командой РПЛ! Зиньковский классно попал в дальний угол. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android