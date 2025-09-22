Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Золотой мяч» — 2025. Итоги голосования во всех номинациях

Завершилась торжественная церемония награждения «Золотой мяч». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми победителями в номинациях.

«Золотой мяч»

Усман Дембеле («ПСЖ»)

«Золотой мяч» среди женщин

Айтана Бонмати («Барселона»)

Приз Сократеса за гуманитарную деятельность

Сира Мартинес

Лучший мужской клуб года

«Пари Сен-Жермен»

Лучший женский клуб года

«Арсенал»

Тренер года

Луис Энрике («ПСЖ»)

Тренер года среди женщин

Сарина Вигман (сборная Англии)

Лучший молодой футболист

Ламин Ямаль («Барселона»)

Лучшая молодая футболистка

Вики Лопес («Барселона»)

Трофей Льва Яшина

Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/«ПСЖ»)

Трофей Льва Яшина среди женщин

Ханна Хэмптон («Челси»)

Трофей Герда Мюллера

Виктор Дьёкереш («Арсенал»/«Спортинг»)

Трофей Герда Мюллера среди женщин

Эва Пайор («Барселона»)

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Это первый подобный приз для испанца.