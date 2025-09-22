Карпин рассказал, как они с помощниками составляют расширенный список сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, как происходит формирование расширенного списка национальной команды. В опубликованный ранее состав на октябрьские товарищеские матчи были включены 42 футболиста.

– Валерий Георгиевич, можете рассказать, как строится работа по формированию расширенного списка сборной?

– У нас давно отработан этот процесс. Тренеры формируют свои списки, после этого мы совместно обсуждаем тех кандидатов, которые есть у каждого. Обсуждаем каждого игрока, решаем, почему да или почему нет.

– Тренеры из штаба отвечают за какие-то конкретные позиции или каждый даёт полный список?

– Каждый даёт по три-четыре кандидата на все позиции. По тем фамилиям, которые совпадают, дискуссий нет, а по кому-то нужно дополнительно поговорить, услышать аргументы, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Во время октябрьской паузы на сборные подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, сборная России сыграет с Ираном. Во вторник, 14 октября — с Боливией.