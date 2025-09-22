Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем занял 23-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года. Об этом объявили на странице ежегодной премии в социальных сетях.
Места с 21-го по 25-е:
21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, сборная Гвинеи);
22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», сборная Аргентины);
23. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);
24. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);
25. Дензел Думфрис («Интер», сборная Нидерландов);
Фото: Страница «Золотого мяча» в соцсетях
Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года состоится сегодня, 22 сентября, в парижском театре Шатле. Начало мероприятия — в 22:00 мск. В прошлом году эту награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.