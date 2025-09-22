Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем занял 23-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года. Об этом объявили на странице ежегодной премии в социальных сетях.

Места с 21-го по 25-е:

21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, сборная Гвинеи);

22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», сборная Аргентины);

23. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);

24. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);

25. Дензел Думфрис («Интер», сборная Нидерландов);

Фото: Страница «Золотого мяча» в соцсетях

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года состоится сегодня, 22 сентября, в парижском театре Шатле. Начало мероприятия — в 22:00 мск. В прошлом году эту награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.