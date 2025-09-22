Сафонов высказался о поведении болельщиков «Марселя» перед матчем с «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался перед игрой 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в которой встретятся «Марсель» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе.

«Интересный факт: если вы едете в автобусе «ПСЖ», то местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показанных средних пальцев в окно», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Встреча должна была состояться вчера, 21 сентября. Но из-за погодных условий матч был перенесён.

В минувшем туре провансальцы разгромили «Лорьян» со счётом 4:0, а парижская команда выиграла у «Ланса» со счётом 2:0.