Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сафонов высказался о поведении болельщиков «Марселя» перед матчем с «ПСЖ»

Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался перед игрой 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в которой встретятся «Марсель» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
ПСЖ
Париж
«Интересный факт: если вы едете в автобусе «ПСЖ», то местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показанных средних пальцев в окно», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Встреча должна была состояться вчера, 21 сентября. Но из-за погодных условий матч был перенесён.

В минувшем туре провансальцы разгромили «Лорьян» со счётом 4:0, а парижская команда выиграла у «Ланса» со счётом 2:0.

Новости. Футбол
Все новости

