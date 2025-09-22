Кобелев: «Зенит» ни в чём не проиграл «Краснодару», Глушенков сделал игру

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил вклад в игру нападающего Максима Глушенкова. Россиянин поучаствовал в обоих голах команды.

«Игра «Краснодара» с «Зенитом» мне понравилась. Было видно, что встречаются две лучшие команды России на сегодня. Игра была практически равная. «Краснодар» оставил нападающего без укрепления и создал мало моментов, что для команды нехарактерно. Кордоба хорошо цепляется за мячи, но подмога идёт очень медленно — в итоге всё переходит в позиционную атаку.

«Зенит» хорошо выглядел в отборе и ни в чём не проиграл. Игру сделал Глушенков. Когда он находится в хорошем состоянии, то делает разницу», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.