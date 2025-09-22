Скидки
Винисиус Жуниор занял 16-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял 16-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года. Об этом объявили на странице ежегодной премии в социальных сетях.

Места с 16-го по 20-е:

16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

17. Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши);

18. Скотт Мактоминей («Наполи», сборная Шотландии);

19. Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

Фото: Страница «Золотого мяча» в соцсетях

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года состоится сегодня, 22 сентября, в парижском театре Шатле. Начало мероприятия — в 22:00 мск. В прошлом году эту награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

