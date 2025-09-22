Скидки
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи впервые с 2021 года посетит церемонию «Золотого мяча»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи посетит церемонию вручения «Золотого мяча». Руководитель парижского клуба отправился на мероприятие в театре Шатле вместо встречи 5-го тура французской Лиги 1, где его команда сыграет в гостях у «Марселя».

В последний раз Аль-Хелаифи посещал церемонию France Football в 2021 году, когда нападающий Лионель Месси выступал за парижан и получил престижную награду.

Стоит отметить, что сразу семь игроков «ПСЖ» претендуют на получение трофея в этом году: Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья и Усман Дембеле. Последний является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

