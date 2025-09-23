«Золотой мяч» — 2025: топ-30 лучших футболистов мира по версии France Football

Сегодня, 22 сентября, в Париже прошла торжественная церемония награждения «Золотой мяч» от France Football. Представляем вашему вниманию топ-30 лучших футболистов мира по версии французского издания.
1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).
2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
3. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).
4. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта);
5. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);
6. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);
7. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, сборная Франции);
8. Коул Палмер («Челси», сборная Англии);
9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии);
10. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);
11. Педри («Барселона», сборная Испании);
12. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
13. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
14. Дезире Дуэ («ПСЖ», сборная Франции);
15. Виктор Дьёкереш («Арсенал», сборная Швеции).
16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
17. Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши);
18. Скотт Мактоминей («Наполи», сборная Шотландии);
19. Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии);
20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).
21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, сборная Гвинеи);
22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», сборная Аргентины);
23. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);
24. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);
25. Дензел Думфрис («Интер», сборная Нидерландов);
26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
27. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);
29. Флориан Вирц («Ливерпуль», сборная Германии);
30. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).