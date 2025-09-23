Скидки
«Золотой мяч» — 2025: топ-30 лучших футболистов мира по версии France Football

Сегодня, 22 сентября, в Париже прошла торжественная церемония награждения «Золотой мяч» от France Football. Представляем вашему вниманию топ-30 лучших футболистов мира по версии французского издания.

1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).

3. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).

4. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта);

5. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);

6. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);

7. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, сборная Франции);

8. Коул Палмер («Челси», сборная Англии);

9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);

11. Педри («Барселона», сборная Испании);

12. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

13. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);

14. Дезире Дуэ («ПСЖ», сборная Франции);

15. Виктор Дьёкереш («Арсенал», сборная Швеции).

16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

17. Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши);

18. Скотт Мактоминей («Наполи», сборная Шотландии);

19. Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

21. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, сборная Гвинеи);

22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», сборная Аргентины);

23. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);

24. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);

25. Дензел Думфрис («Интер», сборная Нидерландов);

26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

27. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);

29. Флориан Вирц («Ливерпуль», сборная Германии);

30. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).

