Андрей Кобелев: мне нравится Глушенков — я тоже всегда высказываю своё мнение

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об изменениях в игре «Зенита», а также оценил выступления форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

«Мне нравится Глушенков, который высказывает своё мнение. Я тоже всегда высказываю своё мнение, нравится это кому-то или нет. Лучший игрок встречи — это субъективная награда, а не объективная. Если исходить из большинства матчей, когда в порядке Вендел и Глушенков, игра «Зенита» преображается», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В игре с «Краснодаром» нападающие Максим Глушенков и Луис Энрике оформили по два результативных действия. Лучшим игроком матча был признан бразилец.