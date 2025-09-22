Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Кобелев: мне нравится Глушенков — я тоже всегда высказываю своё мнение

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об изменениях в игре «Зенита», а также оценил выступления форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Мне нравится Глушенков, который высказывает своё мнение. Я тоже всегда высказываю своё мнение, нравится это кому-то или нет. Лучший игрок встречи — это субъективная награда, а не объективная. Если исходить из большинства матчей, когда в порядке Вендел и Глушенков, игра «Зенита» преображается», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В игре с «Краснодаром» нападающие Максим Глушенков и Луис Энрике оформили по два результативных действия. Лучшим игроком матча был признан бразилец.

