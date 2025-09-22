Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Марсель» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги 1

«Марсель» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги 1
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Марсель» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
1-й тайм
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Агер – 5'    

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Рульи, Эмерсон, Балерди, Агер, Павар, Гринвуд, Хёйбьерг, Веа, О'Райли, Пайшао, Гуири.

«ПСЖ»: Шевалье, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Забарный, Витинья, Руис, Заир-Эмери, Кварацхелия, Рамуш.

В минувшем туре провансальцы разгромили «Лорьян» со счётом 4:0, а парижская команда выиграла у «Ланса» со счётом 2:0.

Новости. Футбол
