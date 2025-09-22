Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия занял 12-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года. Об этом объявили на странице ежегодной премии в социальных сетях.
Места с 11-го по 15-е:
11. Педри («Барселона», сборная Испании);
12. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
13. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
14. Дезире Дуэ («ПСЖ», сборная Франции);
15. Виктор Дьёкереш («Арсенал», сборная Швеции).
Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года состоится сегодня, 22 сентября, в парижском театре Шатле. Начало мероприятия — в 22:00 мск. В прошлом году эту награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.