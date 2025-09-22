Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 22 сентября, календарь, таблица

В понедельник, 22 сентября, состоялся один матч в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча чемпионата России 22 сентября:

«Сочи» — ЦСКА — 1:3.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 19 очков в девяти матчах. На второй строчке располагается ЦСКА, у которого 18 набранных очков. Третье место занимает калининградская «Балтика», в активе которой 17 очков после девяти проведённых игр. В зоне прямого вылета находятся «Пари НН» и «Сочи», набравшие, соответственно, шесть и одно очко в стартовых девяти турах.