Ламин Ямаль устроит вечеринку после вручения «ЗМ» вне зависимости от результата

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль запланировал вечеринку после окончания церемонии вручения «Золотого мяча». Мероприятие пройдёт вне зависимости от итогов награждения. Об этом сообщает AS.

По информации испанского издания, вместе с крайним нападающим сине-гранатовых приехала компания из 25 человек, включая диджея. Испанский футболист входит в число главных претендентов на награду от France Football. Помимо этого, игрок является фаворитом в борьбе за трофей имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

Напомним, летом этого года Ямаля обвинили в найме карликов для развлечения гостей на вечеринке в честь 18-летия.

