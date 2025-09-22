«Рубин» не будет подписывать Андре Айю

Казанский «Рубин» не собирается подписывать экс-нападающего сборной Ганы Андре Айю. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация, что 35-летний форвард близок к переходу в клуб Мир Российской Премьер-Лиги в статусе свободного агента. Андре Айю покинул французский «Гавр» в июле текущего года и с тех пор остаётся без команды.

На счету Айю 24 гола в 120 матчах за сборную Ганы. В клубной карьере нападающий выступал за такие команды, как «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Фенербахче» и «Марсель». Интерес к футболисту также приписывают французскому «Аяччо».