«Непонятный гала-концерт». Экс-игрок «ПСЖ» Ротен — о церемонии вручения «Золотого мяча»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен сообщил, что не намерен следить за ходом церемонии вручения «Золотого мяча» 2025 года. В это же время состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «Пари Сен-Жермен».

«Да, всё сложилось не лучшим образом. Это церемония вручения «Золотого мяча», грандиозное событие с участием французского футболиста… Но я из той эпохи, когда «Золотой мяч» показывали утром в воскресенье по Téléfoot, либо журналисты вручали «Золотой мяч» в Барселоне или Мадриде, а после этого публиковали статью.

Церемония – это непонятный гала-концерт. Важно лишь то, что происходит на поле. И раз уж вы спросили, меня не интересует их мероприятие. Разумеется, я всем сердцем надеюсь, что победит Усман Дембеле, однако я не собираюсь смотреть церемонию, я планирую посмотреть игру в восемь часов вечера, поскольку для меня это интереснее.

Да, все недовольны тем, что этот матч проходит в понедельник вечером, но таковы обстоятельства», – приводит слова Ротена RMC Sport.