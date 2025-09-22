«Сочи» — ЦСКА: Обляков оформил дубль с пенальти на 68-й минуте

В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 68-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков оформил дубль с пенальти. Ранее, на 39-й минуте, вингер хозяев поля Антон Зиньковский открыл счёт ударом с угла штрафной площади. На 58-й минуте Обляков сравнял счёт ударом с пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После восьми проведённых матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на 16-й строчке, у южан только одно очко. Лидирует «Краснодар» (19), второе место занимает калининградская «Балтика» (17). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (17).