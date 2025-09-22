Скидки
Главная Футбол Новости

«Марсель» — «ПСЖ»: Найеф Агер вывел хозяев вперёд на пятой минуте

«Марсель» — «ПСЖ»: Найеф Агер вывел хозяев вперёд на пятой минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречаются «Марсель» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступает Жером Бризар. На момент написания новости счёт 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
1-й тайм
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Агер – 5'    

Счёт в матче открыл защитник хозяев Найеф Агер на пятой минуте.

В минувшем туре провансальцы разгромили «Лорьян» со счётом 4:0, а парижская команда выиграла у «Ланса» со счётом 2:0.

После четырёх туров французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в таблице с 12 очками. «Марсель» располагается на восьмой строчке с шестью очками.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
