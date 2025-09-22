Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
АЕК Ларнака — Арис, результат матча 22 сентября 2025, счет 3:2, 4-й тур Лиги Кипра 2025/2026

«Арис» без Кокорина проиграл АЕКу из Ларнаки из-за гола на 90-й минуте в чемпионате Кипра
Комментарии

Завершился матч 4-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались АЕК Ларнака и «Арис» из Лимасола. Команды играли на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Кипр — Первый дивизион . 4-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака
Окончен
3 : 2
Арис
Лимасол
0:1 Маккосленд – 8'     1:1 Миличевич – 13'     2:1 Иванович – 26'     2:2 Монтнор – 80'     3:2 Густаву – 90'    
Удаления: Рохден – 55' / нет

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Росс Маккосленд на восьмой минуте. Защитник АЕКа Хрвое Миличевич реализовал пенальти на 13-й минуте и сравнял счёт. В середине первого тайма нападающий Джордже Иванович вывел хозяев поля вперёд. Во втором тайме на 55-й минуте красную карточку получил хавбек АЕКа Маркус Рохден. На 80-й минуте форвард «Ариса» Джейден Монтнор восстановил равенство на табло. Полузащитник Луиш Густаву своим голом на 90-й минуте вырвал победу для хозяев поля.

«Арис» занимает третье место в чемпионате Кипра после четырёх туров с девятью очками. АЕК Ларнака с семью очками располагается на шестой строчке.

Календарь Лиги Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Кипра сезона-2025/2026
