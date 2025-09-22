Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сочи — ЦСКА, результат матча 22 сентября 2025, счет 1:3, 9-й тур РПЛ 2025/2026

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в 9-м туре РПЛ благодаря двум голам с пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 праздновали футболисты московского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

На 39-й минуте вингер хозяев поля Антон Зиньковский открыл счёт ударом с угла штрафной площади. На 58-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков сравнял счёт ударом с пенальти. На 68-й минуте Обляков реализовал второй удар «с точки». На 90+6-й минуте полузащитник Матвей Кисляк забил в пустые ворота, оставленные голкипером Юрием Дюпиным, подключившимся к угловому.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
