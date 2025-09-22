ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в 9-м туре РПЛ благодаря двум голам с пенальти

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 праздновали футболисты московского клуба.

На 39-й минуте вингер хозяев поля Антон Зиньковский открыл счёт ударом с угла штрафной площади. На 58-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков сравнял счёт ударом с пенальти. На 68-й минуте Обляков реализовал второй удар «с точки». На 90+6-й минуте полузащитник Матвей Кисляк забил в пустые ворота, оставленные голкипером Юрием Дюпиным, подключившимся к угловому.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.