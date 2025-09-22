Уэйн Руни признался, что закрывал жену на балконе за флаг «Ливерпуля»

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как закрыл свою жену Колин на балконе. Это произошло в 2020 году из-за того, что та повесила флаг «Ливерпуля» в честь их победы в Премьер-лиге.

«Я вернулся домой – тогда я был на дерби, а Колин повесила флаг «Ливерпуля» на доме. Это был наш старый дом, и над входной дверью было что-то вроде маленького балкона. Флаг был там, за окном, и я сказал ей подняться и снять его. Она поднялась, ей нужно было полностью вылезти из окна, чтобы достать его – она вылезла, а я её запер», — рассказал бывший футболист в собственном шоу.

Сам Руни с детства болеет за «Эвертон». В сезоне-2019/2020 его родной клуб занял 12-е место, набрав 49 очков – в два раза меньше, чем занявший первое место «Ливерпуль» (99 очков).