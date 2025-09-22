Скидки
Экс-игрок «МЮ» Эриксен высказался о требовательности фанатов клуба

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен, выступающий за «Вольфсбург», оценил отношение фанатов «красных дьяволов» к нынешнему положению клуба.

«Если поинтересоваться у фанатов, то они скажут, что хотят, чтобы клуб ежегодно становился чемпионом на протяжении следующих 20 лет, как это было раньше… В современном футболе это почти невозможно, если учитывать, что и за многие другие команды выступают очень качественные футболисты. Это трудно.

Очевидно, они хотят вернуться к статусу стабильного топ-клуба, но даже если рассуждать о нынешнем состоянии: они выиграли Кубок Англии и Кубок лиги в предыдущих двух сезонах, любой другой клуб гордился бы этим.

Помимо этого, есть ещё такие факторы, как размер клуба, имидж, атмосфера в «Юнайтед», – как будто этого недостаточно. Надеюсь, это поменяется. Даже Кубок лиги – это мелочь, но сейчас он важен», –сказал Эриксен в интервью для ESPN.

