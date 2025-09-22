Скидки
Главная Футбол Новости

Марсель — ПСЖ, результат матча 22 сентября 2025, счет 1:0, 5-й тур чемпионата Франции 2025/2026

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне, уступив «Марселю» в 5-м туре Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Бризар. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Агер – 5'    

Единственный гол в матче забил защитник Найеф Агер. Игрок хозяев поля отличился в начале встречи на пятой минуте. На 90+1-й минуте главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби получил красную карточку.

После пяти туров французского чемпионата «ПСЖ» занимает второе место в таблице с 12 очками. «Марсель» располагается на шестой строчке с девятью очками.

В следующем туре провансальцы на выезде встретятся со «Страсбургом» 26 сентября, а через день, 27 сентября, парижская команда дома сыграет с «Осером».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года
