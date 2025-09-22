Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне, уступив «Марселю» в 5-м туре Лиги 1

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Бризар. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Найеф Агер. Игрок хозяев поля отличился в начале встречи на пятой минуте. На 90+1-й минуте главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби получил красную карточку.

После пяти туров французского чемпионата «ПСЖ» занимает второе место в таблице с 12 очками. «Марсель» располагается на шестой строчке с девятью очками.

В следующем туре провансальцы на выезде встретятся со «Страсбургом» 26 сентября, а через день, 27 сентября, парижская команда дома сыграет с «Осером».